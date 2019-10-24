حكمت ديب: "القوات اللبنانية" تحاول اسقاط الهيكل على رأس الجميع

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​حكمت ديب​ إلى ان "المتظاهرين يطالبون بسقوط الجمهورية رحيل النظام ولكن هذا الامر غير ممكن لان البلد واقف على "صوص ونقطة" وأين سنأخذ هذا النظام؟"، مشيراً إلى أن "هذا النظام هو شبيه بالمجتمع اللبناني ولا يمكن اسقاطه".

وفي حديث تلفزيوني، دعا ديب إلى "إعطائنا إثباتا واحدا عن فساد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل ونحن مستعدون لأن نكرهه"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من الجهات السياسية التي كانت متضررة من حملة الفساد التي كان قد اطلقها كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون وباسيل وهم "​القوات اللبنانية​" والحزب "التقدمي الاشتراكي" ورئيسه النائب ​وليد جنبلاط​".

وأشار إلى ان "القوات اللبنانية" تحاول اسقاط الهيكل على رأس الجميع وهذه ليست المرة الاولى التي تحاول القيام بذلك وهناك من يريد أن يعبث بلبنان تمهيدا لتمرير سياساته الخارجية"، لافتاً إلى أن "عودة "القوات اللبنانية" إلى الحكومة ليس بالسهل لأن هناك الكثير من المشاورات التي يجب ان تجري وهناك رئيس حكومة وهو من يقرر والامور التي يقومون بها لا تحمد عقباها ويريدون ايصال البلاد إلى نقطة اللارجوع و خطر الانهيار وارد".

وأضاف "جنبلاط يعيد قراءة الوقائع ويتكيف مع الوضع ولا حرج عنده ان يقول أبيض قبل الظهر وأسود بعد الظهر وقام بقراءة ما يمكن أن يحدث في حال أكمل بطريق معين وعاد وعدل كلامه وخطاباته ومواقفه"، مشيراً إلى أن "هناك وسائل اعلامية تساهم بتضليل الرأي العام وتنشر الاخبار الخاطئة والشائعات وغيرها من الامور".

وعن مواقف النائب شامل روكز من التظاهرات والحكومة، لفت ديب إلى ان "هناك شعارات تحبها الناس وبإمكاني ان أقول كل ما يحبه الناس وهذا الامر سهل زلكن التطبيق والامر الوقاع لا يمكن تطبيقها"، مشيراً إلى أن "الشارع يختلف عن الشعب والشعب راقي ولكن الجماهير يمكن ان يكون "فالتا" ونحن نشعر مع الناس ويمكنني ان أشارك في الشارع وهؤلاء هم ناسنا و لكن ليس مرحبا بنا".