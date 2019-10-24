"حراك أبناء بعلبك" اعتصم في ساحة خليل مطران مطالبا بانماء المدينة

اعتصم "حراك أبناء ​بعلبك​" في ساحة الشاعر خليل مطران قرب قلعة بعلبك الأثرية، مطالبا بـ"إنماء بعلبك، بناء دولة مدنية عادلة، محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص".

هذا وتستمر منذ يوم الخميس الماضي التظاهرات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والتي شهدت مواجهات بين القوى الامنية والمتظاهرين ورفضا للاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت يوم الاثنين في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

كما وسادت بين المتظاهرين في كافة المناطق اللبنانية، المواقف الرافضة لخطاب الرئيس عون من قصر بعبدا.