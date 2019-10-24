أكد الوزير السابق ​آلان حكيم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "التعرض لمراسلات ومراسلي التلفزيونات والإعلاميات والإعلاميين أمر مرفوض وبمنتهى الحقارة، إنهم يقومون بواجبهم بتغطية الحدث وكل الاحترام لهم جميعا"، مشيراً إلى أن "النظام اللبناني هو النظام الديمقراطي الوحيد في المنطقة وما يجب إسقاطه هو منظومة الفساد الحالية باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة مستقلة حيادية وإجراء انتخابات مبكرة وهذه هي آلية التغيير والانتفاضة ليست آنية وليست محدودة بالمكان والزمان بل هي حالة مستمرة لحين تحقيق المطالب".

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كانت هذه تفاصيل خبر حكيم: ما يجب إسقاطه هو منظومة الفساد الحالية واستقالة الحكومة وتشكيل أخرى مستقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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