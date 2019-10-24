شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسى سعودى يكشف مخطط الإخوان الجديد لاختراق الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد الفراج الخبير السياسى السعودى أن جماعة الإخوان تتبع مخطط جديدة لاختراق الدول العربية.



وقال أحمد الفراج فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه على تويتر: "لو سألتم من واجه سطوة التنظيم فيما مضى، سيخبركم أن الأخطر هو الإخواني المودرن، فهو مخادع، وبحكم مظهره الذي لا يوحي بالتدين ولا بالحزبية، يستطيع التضليل والتلبّس بالوطنية، وهو في حقيقته ينفّذ أجندة التنظيم بإتقان وإخلاص، ولا يمكن كشفه إلا من خلال خبراء حركات التأسلم السياسى".



وتابع الخبير السياسى السعودى: "مع الضغط الذي يواجهه تنظيم الإخوان بالمملكة العربية السعودية حالياً، بدأ التنظيم بتفعيل الخطة (ب) ، أي تزكية وتقديم الإخواني المودرن ( الحليق الذي لا تبدو عليه مظاهر التدين التقليدى)" .



وأوضح "الفراج"، أن التنظيم متغلغل ويعمل باستراتيجيات ولديه خطط طويلة الأمد، ولن يتنازل عن السيطرة والتغلغل بسهولة .

