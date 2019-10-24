شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى إخوانى سابق يصف الـbbc بالجناح الإعلامى لتنظيم الإخوان الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف إبراهيم ربيع القيادى الإخوانى السابق، هيئة الإذاعة البريطانية الـ bbc بالجناح الإعلامى لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابى، قائلا :" تنظيم الاخوان تأسس على بنية تحتية أخلاقية عبارة عن خرسانة مكونة من الكذب والتضليل وتزييف الحقائق ويصنع شخصية منتسبين على أساس الانحراف النفسي والأخلاقي والمتاجرة والانتهازية والاستحلال والاستغلال لكل المقدسات بدءا من الدين وحتى الدماء ".

وتابع :"بريطانيا ككيان استعماري دفعت ثمنا باهظا في محاولة احتلال مصر بالقوات والعتاد العسكري وفشلت وتم اجلائها عن التراب الوطني المصري ولكنها لم تخرج من أرضنا إلا بعد أن تركت لنا جيشا تنظيميا يسمى تنظيم الإخوان، وأعدته إعدادا جيدا ليقوم بالوكالة عنها باحتلال العقل والوجدان المصري، وإعادة صياغة الضمير والوعي الجمعي للجماهير المصرية، من خلال تفكيك علاقة الانتماء والولاء بين المواطن والوطن وتذويب الهوية الوطنية بشعارات دينية حتى يسهل التلاعب بعقل المواطن وتحويله من مواطن فاعل منتمي حريص على بلادة الى كائن لا منتمي لا يعنيه الوطن أن تقدم أو تأخر بل يسعى جاهدا لتدميره ذاتيا".

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وأشار إلى أنه في سبيل ذلك قامت برعاية هذا التنظيم الإخواني ماديا وسياسيا وإيواء وتدريبا لكوادره من خلال شركات متخصصة في اختراق العقول والوجدان ولكي تكتمل دائرة الرعاية والتأثير لهذا التنظيم كان لابد من تسويق هذا الكيان عبر وسيلة ومنصة إعلامية عابرة للقارات تخاطب المواطن العربي ولديها ادراك لثقافة المنطقة وعادتها وتقاليدها لكي يسهل عليها اختراق عقل ووجدان المواطن العربي فأنشئت القسم العربي للبي بي سي وتم تكليفها بتسويق التنظيم الاخواني وبيعه للمواطن العربي.

وأضاف :" ومنذ ذلك الحين دأبت البي بي سي البريطانية على تسويق منتجات التنظيم الإخواني التي هي الكذب والتدليس والتحريض والمؤامرة والخيانة ونشر الشائعات بعد أن غلفتها في غلاف المهنية الاعلامية والإبهار التلفزيوني".