مصرع أم لثلاثة أبناء.. سقطت من عمارة سكنية

شهد حي السويقة ليلة الأربعاء/الخميس، في تطوان، مصرع سيدة سقطت من أحد العمارات السكنية، الموجودة في زنقة السقالة.

وتشير المعطيات، المتوفرة لـ”اليوم24″، أن السيدة في عقدها الرابع، متزوجة وأم لثلاثة أبناء، كانت تشتغل عاملة نظافة في مستشفى سانية الرمل، وقد سقطت من الطابق الثالث لعمارة سكنية في زنقة السقالة، حيث عثر عليها سكان الحي جثة هامدة.

ورجح شهود عيان أن يكون الحادث مرتبطا بحالة انتحار، بسبب الظروف الاجتماعية، التي كانت تمر منها الهالكة.

وفتحت المصالح الأمنية في تطوان تحقيقا في الحادث، لمعرفة ظروف، وملابسات وقوعه، فيما تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات في مستشفى سانية الرمل، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة.