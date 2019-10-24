الجامعة تنزل عقوبات جديدة على مجموعة من الأندية واللاعبين

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، عقوبات جديدة، تهم عدد من الأندية في القسمين لأول والثاني، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين. وأصدرت اللجنة، بلاغا رسميا تؤكد فيه اتخاده للقرارات العقابية التالية: -بالنسبة للبطولة الإحترافية القسم الوطني الأول الجولة الرابعة: توقيف حمزة موجاهيد لاعب فريق الجيش الملكي لمباراة واحدة وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي سريع واد زم وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

توقيف محمد عقيد لاعب فريق سريع واد زم لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه الجيش الملكي، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات، والتي استنفذها في اللقاء الذي جمع يوم أمس فريقه بالمغرب الرياضي التطواني برسم ربع نهاية كأس العرش.

توقيف المهدي الباسل لاعب فريق الفتح الرياضي لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بأولمبيك خريبكة، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

تغريم فريق الجيش الملكي، مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بفريق سريع واد زم، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

تغريم فريق الجيش الملكي، مبلغ 20 ألف درهما، لاقتحام أحد جماهيره رقعة الملعب خلال المباراة التي جمعته بفريق سريع واد زم، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

تغريم فريق أولمبيك خريبكة، مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بفريق الفتح الرياضي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات. : (بالنسبة للبطولة الإحترافية القسم الوطني الثاني (الجولة الخامسة – توقيف حمزة أفصال لاعب فريق وداد فاس لمباراة واحدة وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب المحمدية وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

توقيف محمد أنس التكناوتي لاعب فريق الراسينغ الرياضي لمباراة واحدة وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بفريق المغرب الرياضي الفاسي وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

تغريم فريق شباب المحمدية، مبلغ 15 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بفريق الوداد الرياضي الفاسي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

تغريم فريق الوداد الرياضي الفاسي، مبلغ 15 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب المحمدية، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

تغريم فريق الوداد الرياضي الفاسي مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 4 انذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب المحمدية، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

تغريم فريق النادي القنيطري مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 6 انذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق اتحاد سيدي قاسم، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

تغريم فريق وداد تمارة مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 5 انذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب الريف الحسيمة، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

تغريم فريق شباب أطلس خنيفرة مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 4 انذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب بنجرير، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

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