شخص يضرم النار في مقر قيادة ضواحي زاكورة

أقدم شخص، أمس الثلاثاء، على إضرام النار في مقر قيادة “تمكروت”، ضواحي مدينة زاكورة.
وبحسب مصادر “اليوم24″، فإن شخصا يعاني اضطرابات نفسية، دخل إلى مقر قيادة “تمكروت” وأضرم النار في مكتب القائد، وبعض مكاتب الموظفين، كما أسفر الحريق عن إتلاف وثائق رسمية مهمة، وأخرى تعود إلى مواطنين.
واستنفرت الواقعة مختلف الأجهزة الأمنية في زاكورة، فيما جرى اعتقال المعني بالأمر، ونقله إلى مستشفى الأمراض العقلية في ورزازات.
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