دكالة أو الأطلس.. من سيكمل المربع الذهبي لكأس العرش؟

ينتظر عشاق منافسات كأس العرش، اليوم الخميس، التعرف على الفريق الذي سيكمل المربع الذهبي للكأس الفضية، وذلك عندما يواجه فريق الدفاع الحسني الجديدي، خصمه شباب أطلس خنيفرة، في آخر مباريات ربع نهائي المنافسة.

فبعد أن ضمنت أندية، حسنية أكادير، المغرب التطوني، والاتحاد البيضاوي، تواجدها في نصف نهائي المنافسة، يتنافس الفريق الدكالي وضيفه من الأطلس، على آخر البطاقات، عندما يلتقيان مساء اليوم، بملعب العبدي بمدينة الجديدة.

أبناء بادو الزاكي، الذين أزاحوا من طريقهم الجيش الملكي، في دور الثمن، يرغبون في تأكيد أسبقيتهم المعنوية، وترشيحهم على الورق، من أجل الوصول للمربع الذهبي، متسلحين بأبرز النجوم، خاصة التنزاني سايمون مسوفا، صاحب هدف التأهل للربع، في مرمى الجيش.

الفريق الدكالي، سيكون مدعما بعاملي الأرض والجمهور في هذه المواجهة، بالإضافة إلى عامل التاريخ أيضا، إذ أن الدفاع الجديدي، أصبح من الاندية المتمرسة في الكأس الفضية، ومن الفرق التي اعتدنا على متابعتها في الأدوار النهائية لهذه المسابقة.

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في الجهة المقابلة، لن يحل أبناء الأطلس الشامخ، بمدينة الجديدة للسياحة، أو لقبول واقع “القسم الأول والثاني”، بل إنه سيحمل راية التحدي في وجه أبناء دكالة، بملعبهم وأمام جماهيرهم.

الفريق الخنيفري، سيتسلح برغبته الكبيرة في التألق في هذه المنافسة، والتأكيد على علو كعبه هذا الموسم، بعد أن أزاح من طريقه في الأدوار الماضية، فرق قوية، على غرار نهضة الزمامرة، الذي أخرج الرجاء بدوره من الدور الأول.

تاريخا، فإن مباريات الفريقين اتسمت بالتكافؤ، ففي آخر 5 مواسم، التقيا في 6 مناسبات، 4 مباريات انتهت بالتعادل، مباراة واحدة آلت نتيجتها للفريق الخنيفري، وأخرى للفريق الدكالي.

وستقام هذه المباراة، على الساعة السابعة عشية وستنقل مباشرة على قناة “الرياضية”.