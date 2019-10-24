تقرير: المغرب تلزمه 7 سنوات و8 أشهر لسداد الديون الخارجية دون الاستمرار في الاقتراض!

كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية أن المغرب تلزمه 7 سنوات، و8 أشهر لسداد ديونه الخارجية دون الاستمرار في الاقتراض.

وقال التقرير، المتعلق بالدين العمومي، إن المدة الزمنية المتوسطة، المتبقية لسداد الدين الخارجي للخزينة، انخفضت بما يناهز 7 أشهر، وبلغت 7 سنوات و10 أشهر عند متم عام 2018، مقابل 8 سنوات، و5 أشهر عند نهاية عام 2017.

وسجلت المدة الزمنية المتوسطة المتبقية لسداد الدين انخفاضا قدره 5 أشهر، مقارنة مع عام 2017، إذ بلغت 6 سنوات و5 أشهر عند متم العام الماضي.

وعرفت حصة الدين ذي المدى القصير في محفظة دين الخزينة، انخفاضا بقدر واحد في المائة، إذ بلغت 11,4 في المائة عام 2018، مقابل 12,4 في المائة عام 2017.

وبخصوص خطر إعادة التمويل، قال التقرير إنه يتعلق بظروف تجديد الدين، الذي يصل موعد استحقاقه، والذي قد يتم تسديده عبر تعبئة موارد مالية بتكلفة أكبر.