آخر أعمال عدلي.. أغنية من التراث الجزائري ديو مع الشاب عباس -فيديو

أصدر الفنان، محمد عدلي، أغنية جديدة عبارة عن ديو غنائي، يجمعه بالفنان الجزائري الشاب عباس، بعنوان ”روحوا ليها”، وهي إعادة لأغنية من التراث الجزائري.

واستغل عدلي، والشاب عباس لقاءهما في حفل ختام المهرجان الدولي للراي في وجدة، لينجزا الكليب، الذي أخرجه ياسر العربي العبيدي .

وعن التعامل مع الشاب عباس، عبر محمد عدلي عن سعادته بذلك، موضحا أن العمل سجل قبل سنتين، مبرزا في الوقت ذاته أنه يسعى إلى إصدار ديوهات أخرى مع فنانين زملاء.

وعن طبيعة الأغنية، قال عدلي: “هي أغنية من التراث الجزائري، الذي يمتزج بنظيره المغربي، ويلتقيان في قواسم مشتركة تجمع البلدين الشقيقين، الغنيين برصيدهما التاريخي، والثقافي”.