الأمير مولاي رشيد يتباحث بطوكيو مع الوزير الأول الياباني

أجرى الأمير مولاي رشيد، الذي مثل الملك محمد السادس، في حفل اعتلاء إمبراطور اليابان الجديد العرش، اليوم الخميس، بالإقامة الإمبراطورية لأكاساكا في طوكيو، محادثات مع الوزير الأول الياباني شينزو آبي.

وخلال هذه المحادثات، أعرب الوزير الأول الياباني عن شكره للأمير مولاي رشيد لمشاركة سموه في حفل تنصيب الإمبراطور ناروهيتو.

كما أشاد الوزير الأول الياباني بالتقدم الاقتصادي، والاجتماعي والبشري الملحوظ الذي تحقق في المملكة تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، مبرزا التطور المطرد للتعاون الاقتصادي بين الرباط وطوكيو.

حضر هذا اللقاء، على الخصوص، سفير المملكة في اليابان رشاد بوهلال.

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وكان الأمير مولاي رشيد، قد حضر يوم أمس الأربعاء، بالإقامة الإمبراطورية لأكاساكا، حفل شاي أقامه إمبراطور اليابان الجديد على شرف ملوك وأفراد عائلات ملكية حضروا حفل اعتلائه العرش.

كما حضر الأمير مولاي رشيد، يوم الثلاثاء، مأدبة عشاء أقامها إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش.

وأقيمت مراسم اعتلاء العرش، بعد زوال الثلاثاء بالقصر الإمبراطوري، بحضور أزيد من 2500 مدعوا من 190 بلدا، من ضمنهم شخصيات أجنبية رفيعة المستوى وأفراد عائلات ملكية.