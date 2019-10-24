ليبيا تعيد سبعة مهاجرين غير شرعيين مغاربة وتدخل حكومي ينهي معاناة العشرات خلال الأسبوع الجاري – صورة

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، اليوم الخميس، عن انطلاق مرحلة جديدة من إعادة المهاجرين غير الشرعيين المغاربة، العالقين في مراكز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، خصوصا في العاصمة طرابلس، منذ أشهر.

وقال النقيب، حسني أبو عيانة، مسؤول الإعلام في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي في طرابلس، اليوم، إن الجهاز أعاد، أمس الأربعاء، سبعة مغاربة إلى بلادهم، عبر رحلة من مطار مصراتة إلى مطار تونس قرطاج، قبل التنقل برحلة جوية ثانية من تونس نحو مطار محمد الخامس في الدارالبيضاء.

وفي ذات السياق، قال المسؤول الليبي إنه، بعد تدشين المرحلة الجديدة من إعادة المهاجرين المغاربة، أمس، ستتم برمجة رحلات جديدة لإعادة باقي المهاجرين غير الشرعيين، المنحدرين من المغرب، إلى بلدهم على دفعات، يوميا، إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري.

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وكان وفد من سفارة المغرب بتونس قد حل في مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، قبل أيام، من أجل التعاون مع السلطات الليبية لتحديد هوية المهاجرين المغاربة العالقين، واستخراج وثائق سفر مؤقتة لهم.

يذكر أن المغرب يتخذ إجراءات صارمة جدا للتحقق من هويات المغاربة العائدين من ليبيا، خوفا من تسلل منتمين لجماعات إرهابية إليهم، خصوصا بعد النشاط الكبير لـ”داعش” في الأراضي الليبية، وصدور إحصائيات لأعداد المغاربة المنتمين إليها.

وعلى الرغم من أن المغرب أعاد في رحلات عديدة المئات من المغاربة العالقين في ليبيا، إلا أن آخرين لا يزالون يلتحقون بالأراضي الليبية، طمعا في الهجرة نحو أوربا، إذ أوقفت ليبيا، على مدى الأيام القليلة الماضية، عشرات المغاربة، وتم إيداع أغلبهم في مركز طرابلس لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في انتظار صدور قرار ترحيلهم إلى المغرب.