عكا: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص (36 عاما) بجروح خطيرة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، مساء اليوم، الخميس، في مدينة عكا.

وأفادت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"، بأنها تلقت بلاغا عن مصاب بأعيرة نارية، وأضافت أن وصلت إلى المكان وقدمت العلاج لمصاب بجروح خطيرة.

ولفتت المصادر الطبية إلى أن المصاب نقل إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

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وتشهد البلدات والمدن العربية تفشيًا لحوادث العنف والجريمة، علما بأن العام 2019 الجاري، شهد حتى اليوم مقتل 75 عربيًا بينهم 11 امرأة، في جرائم مختلفة.

يأتي ذلك وسط استمرار الحراك الشعبي رفضا للعنف ونبذا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة، ضمن سلسلة من الفعاليات التي أقرتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

وكان آخر هذه الفعاليات، المظاهرة القطرية التي نظمت، الأول من أمس، الثلاثاء، أمام مقر قيادة الشرطة في منطقة القشلة في مدينة الناصرة، بمشاركة المئات من أبناء المجتمع العربي، وذلك في إطار حملة شعبية مستمرة لاجتثاث العنف.