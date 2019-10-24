شكرا لقرائتكم خبر عن حزب عراقي يطالب بحماية دولية للمتظاهرين غداً والان مع التفاصيل

طالب حزب ”بيارق الخير“ العراقي، اليوم الخميس، التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، بقيادة الولايات المتحدة بتوفير غطاء جوي للمتظاهرين "لحمايتهم من القتل".

وجاءت هذه الدعوة عقب دعوة لإستئناف التظاهرات الإحتجاجية ضد الحكومة، غداً الجمعة، بعد توقف توقف دام أكثر من أسبوع، لإتاحة المجال أمام الزائرين الشيعة لإحياء ذكرى ”أربعينية الإمام الحسين“ في مدينة كربلاء.

وقال الأمين العام للحزب النائب محمد الخالدي، في بيان، إنه بعد وصول العملية السياسية إلى طريق مسدود.. ندعو رئيس الجمهورية إلى ممارسة دوره الدستوري والديمقراطي، بإرسال طلب للبرلمان بإقالة الحكومة .

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وطالب الخالدي البرلمان بتأدية دوره الرقابي كأعلى سلطة في البلد، وإقالة الحكومة من خلال التصويت بالأغلبية المطلقة، وإحالة كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني إلى التحقيق، في قتل وجرح آلاف المواطنين العراقيين .

ودعا قوات التحالف إلى حماية المتظاهرين من خلال تسيير طائرات مسيرة، وضمن الاتفاقية الأمنية بين العراق والتحالف الدولي؛ لمنع تكرار إبادة جماعية أخرى كما حصلت سابقًا .

وطالب الخالدي وسائل الإعلم بتادية دورها في نقل الوقائع ومساندة المتظاهرين من أجل إصلاحات حقيقية تبدأ بإقالة الحكومة ومحاسبة القتلة ومكافحة الفساد، وإعادة مليارات الدولارات في بنوك العالم، وتصحيح العملية السياسية بتغيير قانون الانتخابات، وتشكيل مفوضية من القضاة المشهود لهم بالنزاهة .