محافظ ديالى يوجه القوات الامنية بضبط الأمن في المحافظة

وقال التميمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"نقدّم تعزيتنا الى اهالي وذوي المغدورين كل من مدير ناحية ابي صيدا حارث الربيعي ورئيس المجلس البلدي سعد صريوي واثنين من ذويه، سائلا الله ان يتغمدهم في جناته ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان".وأكد على "ضرورة ضبط الامن في الناحية والقبض على الجناة باسرع وقت ممكن"، مؤكدا ان "فرض حظر التجوال في المحافظة جاء للحفاظ على المدنيين ولتمييز الجناة واعتقالهم".

وشهدت ناحية أبو صيدا خلال ساعات قليلة أربعة حوادث، اذ إطلق مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم، ظهر اليوم الخميس، تجاه مدير ناحية أبي صيدا حارث الربيعي ما أسفر عن مقتله في الحال، كما أطلق مسلحون مجهولون نار اسلحتهم، تجاه رئيس مجلس ناحية ابو صيدا في محافظة ديالى سعد صريوي وأحد اقربائه الذي كان برفقته، ما اسفر عن مقتلهما في الحال، فيما تم قتل شيخ مقرب من حارث الربيعي مدير ناحية أبي صيدا بهجوم مسلح.

