محافظ ديالى يوجه القوات الامنية بضبط الأمن في المحافظة

وجه محافظ ديالى مثنى التميمي، الخميس، القوات الامنية في المحافظة بضبط الامن في عموم محافظة ديالى وفي ناحية ابي صيدا خصوصاً بعد الاحداث التي شهدتها المحافظة.
وأكد على "ضرورة ضبط الامن في الناحية والقبض على الجناة باسرع وقت ممكن"، مؤكدا ان "فرض حظر التجوال في المحافظة جاء للحفاظ على المدنيين ولتمييز الجناة واعتقالهم".
وشهدت ناحية أبو صيدا خلال ساعات قليلة أربعة حوادث، اذ إطلق مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم، ظهر اليوم الخميس، تجاه مدير ناحية أبي صيدا حارث الربيعي ما أسفر عن مقتله في الحال، كما أطلق مسلحون مجهولون نار اسلحتهم، تجاه رئيس مجلس ناحية ابو صيدا في محافظة ديالى سعد صريوي وأحد اقربائه الذي كان برفقته، ما اسفر عن مقتلهما في الحال، فيما تم قتل شيخ مقرب من حارث الربيعي مدير ناحية أبي صيدا بهجوم مسلح.
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