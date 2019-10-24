ساحة التحرير وسط بغداد الآن.. صور

رصدت عدسة الخليج 365، مساء اليوم الخميس، توافد العشرات من المواطنين الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد تحضيرا للتظاهرة المتوقع انطلاقها غدا الجمعة. وقال مراسل الوكالة في العاصمة بغداد، إن الانتشار الأمني في محيط ساحة التحرير طبيعي، لافتا الى أن مداخل الخضراء مفتوحة ولايوجد اي غلق بها". وفي ادناه مجموعة من الصور:

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