التربية تُحدد ضوابط نقل الطلبة للعام الدراسي الحالي

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "إنه تم "تحديد جملة من الضوابط الوزارية التي تخص تنقلات الطلبة للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020"، مشيرة الى أن "هذا الإجراء يندرج في اطار اهتمامات وزير التربية سها خليل العلي بك بالعملية التربوية والحفاظ على رصانتها".وأوضحت الوزارة، أن "المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والأجنبي الزمت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بالتقييد بالضوابط الجديدة التي تنص على عدم نقل الطلبة المسائيين لصفوف المراحل المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي) الى المديريات في محافظة (كركوك، الانبار، صلاح الدين)، وكذلك منع نقل الطلبة للمرحلتين آنفاً من المدارس الصباحية الى نظيرتها في المسائية".

وتابعت، "أما في حال نجاح الطالب او الاكمال او في حال تقديم ما يثبت انتقال محل سكنهُ هو وبقية افراد عائلتهُ فيسمح لهُ بنقل بعد نصف السنة بين المديريات العامة للتربية بعد تحقق الشرط المذكور، وتُشير المعلومات بتوقف نقل طلبة الصفوف المنتهية وغيرها للنصف الأول من العام الدراسي لغاية الـ 30 من شهر تشرين الأول القادم من كل عام وبعد هذا التاريخ يمنح المدير العام صلاحية النقل لغاية الـ 31 من كانون الأول".



وأضافت، "انه بالإمكان نقل الطلبة للصفوف غير المنتهية للنصف الثاني من العام الدراسي من مدرسة الى أخرى لغاية الـ31 من شهر آذار المقبل على ان تكون من صلاحية السيد مدير عام التربية ، وكما لا يحق لطلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي النقل بعد العطلة الربيعية لكون امرهم متعلق بمشروع الدفتر الإلكتروني".

وختمت الوزارة تعليماتها بـ"الموافقة على نقل الطلبة من المدارس المتوسطة والاعدادية الى المدارس الأهلية وبالعكس وفقاً للصلاحيات المخولة كونها مدارس معترف بها من قبل الوزارة على ان يكون ذلك استناداً لنظام المدارس الثانوية رقم (2) لسنة 1977 ما عدا طلبة الصف السادس العلمي في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد".