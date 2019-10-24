النفط تنفي إشاعات شحة 'غاز الطبخ' وتؤكد استمرار الانتاج بانسيابية عالية

وذكرت الشركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "في ظلِّ الظروف الراهنة والأحداث المُتسارعة التي يشهدها البلاد ، يُلاحَظ قيام بعض ضعاف النفوس المتاجرين بقوت الشعب بالترويج وبثِّ الإشاعات حول وجود شحةٍ أو نقصٍ في اسطوانات (غاز الطبخ) لاستغلال المواطنين".وأعربت عن "نفيها بوجود شحةٍ في مادة الغاز السائل، حيثُ أنَّ كميات الإنتاج من اسطوانات الغاز المُعبأ في تزايدٍ كبير"، مبينة أن "معامل التعبئة مستمرّة في عملها دون توقف ، وبانسيابيّة عالية ، تدعمها توجيهات وزارة النفط الإتحاديّة والإدارة العُليا في الشركة بهذا الصّدد".

وتابعت الشركة، أنه "في الوقت الذي تنفي شركة تعبئة الغاز هذه الإشاعات جملةً وتفصيلاً، تؤكدُ الشركة أنها ستقوم بإجراءات رادعة لأيِّ شخصٍ يحاول استغلال المواطنين".



واهابت بالمواطنين "الإبلاغ عن حالات الإستغلال في بيع إسطوانات الغاز خارج التسعيرة المُقررة رسميّاً ، عبر الإتصال بالرقم :07801472726".