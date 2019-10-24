بالفيديو خبراء اقتصاديون رواتب المسؤولين تمتص اموال الموازنة

ملف الدرجات الخاصة لايزال حديث الساعة ، خاصة بعد تأخر حسم الملف ، فيما رأى خبراء اقتصاديون ان رواتب المسؤولين تمثل اكبر عمليات الهدر للاموال العامة..
رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ ارادة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ حسين ﻋﺮب قال ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم للبرلمان اية اﺳﻤﺎء ﺗﺨﺺ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ، وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺳﻴﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺘﻪ بعد يومين ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء المدة المحددة ﻟﺤﺴﻢ ﻣﻠﻒ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ.
من جانبه رجح تحالف المحور الوطني تمديد العمل بالوكالة في مناصب الدرجات الخاصة الى نهاية العام الحالي، فيما ستخصص الجلسة المرتقبة لمناقشة مطالب المحتجين والحزم الاصلاحية التي شرعت في البرلمان.
هذا واكد تحالف سائرون عدم وجود اتفاق سياسي يقضي بتمديد عمل الدرجات الخاصة والذي سينتهي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، لافتا الى ان مقترح تمديد عمل الوكالات مطروح داخل مجلس النواب بعد تعثر رئيس الحكومة في اكمال الملف لكن الكتل السياسية لم تتوصل الى اتفاق نهائي لمنح عبد المهدي فرصة تمديد أخرى.
وانتقد خبراء اقتصاديون سياسة الانفاق التي تسببت في هدر الاموال العامة ، مشيرين الى ان الطبقة السياسية ورواتب الدرجات الخاصة العالية ورواتب المسؤولين ، امتصت الحجم الاكبر من اموال الموازنة وتسببت بهدرها.
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