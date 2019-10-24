- 1/2
- 2/2
2019-10-24 | 16:34
1,505 مشاهدة
وذكر الموقع الرسمي للنادي أن "الكابتن حامد رحيم مدرباً لكرة الديوانية، وسيصل العراق قادماً من لندن خلال اليومين المقبلين من اجل التوقيع الرسمي وقيادة كرة الاحمر".
واضاف النادي، "سيتم الاعلان عن الكادر التدريبي بشكل كامل قريباً جداً".
ويحتل الديوانية، المركز الـ15 برصيد 3 نقاط، حصدها من اربع مباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر الديوانية يعلن موعد وصول مدربه الجديد من لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.