الديوانية يعلن موعد وصول مدربه الجديد من لندن

الديوانية، اعلن امس الاول الثلاثاء، استقالة المدرب صادق سعدون من تدريب "الاحمر".

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن "الكابتن حامد رحيم مدرباً لكرة الديوانية، وسيصل العراق قادماً من لندن خلال اليومين المقبلين من اجل التوقيع الرسمي وقيادة كرة الاحمر".



واضاف النادي، "سيتم الاعلان عن الكادر التدريبي بشكل كامل قريباً جداً".

ويحتل الديوانية، المركز الـ15 برصيد 3 نقاط، حصدها من اربع مباريات.