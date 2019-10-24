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الديوانية يعلن موعد وصول مدربه الجديد من لندن

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2019-10-24 | 16:34

الديوانية يعلن موعد وصول مدربه الجديد من لندن

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اعلن نادي الديوانية الرياضي، تعاقده مع المدرب حامد رحيم، لقيادة الفريق في الموسم الجاري 2019/ 2020.
الديوانية، اعلن امس الاول الثلاثاء، استقالة المدرب صادق سعدون من تدريب "الاحمر".

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن "الكابتن حامد رحيم مدرباً لكرة الديوانية، وسيصل العراق قادماً من لندن خلال اليومين المقبلين من اجل التوقيع الرسمي وقيادة كرة الاحمر".


واضاف النادي، "سيتم الاعلان عن الكادر التدريبي بشكل كامل قريباً جداً".

ويحتل الديوانية، المركز الـ15 برصيد 3 نقاط، حصدها من اربع مباريات.

 


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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