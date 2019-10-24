التعليم العالي تنفي وجود توجيه من السهيل باخلاء ابنية الاقسام الداخلية

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، وجود توجيه من وزيرها قصي السهيل باخلاء ابنية الاقسام الداخلية.



وأشارت الوزارة الى، أن "وسائل الاعلام ملزمة بضرورة توخي الدقة والمصداقية فيما تنشره من اخبار منسوبة للوزارة ووزيرها". وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مانسب مؤخرا الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والى وزيرها قصي السهيل في الانستغرام وفي بعض مواقع التواصل الاجتماعي بانه اوعز بإخلاء ابنية الاقسام الداخلية للطلبة هو أمرٌ عارٍ عن الصحة تماما، وهو خبر كاذب جملة وتفصيلا".وأشارت الوزارة الى، أن "وسائل الاعلام ملزمة بضرورة توخي الدقة والمصداقية فيما تنشره من اخبار منسوبة للوزارة ووزيرها". وتناقلت عدد من وسائل الاعلام خبرا مفاده بأن وزير التعليم العالي قصي السهيل اوعز بإخلاء ابنية الاقسام الداخلية للطلبة.

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