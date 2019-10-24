قائد عمليات بغداد قيس المحمداوي يتسنم منصبه رسمياً

أفاد مصدر أمني، الخميس، بتسنم قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي مهام منصبه رسمياً.
وكانت اللجنة الوزارية العليا للتحقيق بأحداث التظاهرات قد أوصت في تقريرها، بإقالة عدد من القادة العسكريين من بينهم قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، وعدد من الضباط، بسبب الأحداث التي رافقت التظاهرات.
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