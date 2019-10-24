قائد عمليات بغداد قيس المحمداوي يتسنم منصبه رسمياً

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قائد عمليات بغداد الجديد قيس المحمداوي يتسنم منصبه رسمياً، بعد إعفاء الفريق الركن جليل الربيعي من منصبه".

وكانت اللجنة الوزارية العليا للتحقيق بأحداث التظاهرات قد أوصت في تقريرها، بإقالة عدد من القادة العسكريين من بينهم قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، وعدد من الضباط، بسبب الأحداث التي رافقت التظاهرات.

