اعلان حظر التجوال الشامل في ديالى

أفاد مصدر أمني، الخميس، باعلان حظر التجوال الشامل في جميع مناطق ديالى.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الحظر يشمل المركبات والمشاة".
يشار الى أن القرات الامنية في المحافظة فرضت في وقت سابق من اليوم حظرا للتجوال في بعقوبة وابي صيدا، على خلفية اغتيال عدد من المسؤولين في المحافظة، اذ اطلق مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم، ظهر اليوم الخميس، تجاه مدير ناحية أبي صيدا حارث الربيعي ما أسفر عن مقتله في الحال، كما أطلق مسلحون مجهولون نار اسلحتهم، تجاه رئيس مجلس الناحية سعد صريوي وأحد اقربائه الذي كان برفقته، ما اسفر عن مقتلهما في الحال، اضافة الى اغتيال شيخ مقرب من مدير ناحية أبي صيدا.
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