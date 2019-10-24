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اعلان حظر التجوال الشامل في ديالى

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أفاد مصدر أمني، الخميس، باعلان حظر التجوال الشامل في جميع مناطق ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "اعلان حظر التجوال في جميع مدن ديالى لدواع امنية".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الحظر يشمل المركبات والمشاة".

يشار الى أن القرات الامنية في المحافظة فرضت في وقت سابق من اليوم حظرا للتجوال في بعقوبة وابي صيدا، على خلفية اغتيال عدد من المسؤولين في المحافظة، اذ اطلق مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم، ظهر اليوم الخميس، تجاه مدير ناحية أبي صيدا حارث الربيعي ما أسفر عن مقتله في الحال، كما أطلق مسلحون مجهولون نار اسلحتهم، تجاه رئيس مجلس الناحية سعد صريوي وأحد اقربائه الذي كان برفقته، ما اسفر عن مقتلهما في الحال، اضافة الى اغتيال شيخ مقرب من مدير ناحية أبي صيدا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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