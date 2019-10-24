فرض حظر التجوال في محافظة ديالي العراقية بسبب الأوضاع الأمنية

فرضت محافظة ديالي شرق العاصمة بغداد، الخميس، حظرا للتجوال بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وبحسب الوكالة قررت السلطات الأمنية في ديالي تعميم حظر التجوال في كامل المحافظة، بعد أن كان مقتصرا على مدن الوجيهية والمقدادية وآبي صيدا، وذلك خشية تطور الأحداث عقب حالات اغتيال مسؤولين محليين.

ويأتي قرار ديالي قبل يوم من مظاهرات مليونية من المقرر انطلاقها غدا، وتهدف إلى تغيير العملية السياسية وإنهاء النفوذ الإيراني، وبناء عراق جديد تكون السلطة فيه للعراقيين.

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وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، حالة الإنذار القصوى، استعدادا لحماية المظاهرات المليونية المرتقبة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن الشرطة ستعمل على تأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.





وستتزامن مظاهرات ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول داخل العراق مع مظاهرات واسعة للجالية العراقية خارج العراق التي بدأت تدعو إلى مظاهرات ومسيرات سلمية تطالب من خلالها الدول الأوربية وأمريكا ودول العالم بسحب جنسيتها من المسؤولين العراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق، وإعادتها إلى بغداد.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمظاهرات "ثورة الكرامة" عن مطالبها الرئيسية المتمثلة بحل البرلمان وإيقاف العمل بعملية المحاصصة الطائفية القائمة منذ عام ٢٠٠٣ وتشريعاتها، وإيقاف العمل بالدستور الحالي.