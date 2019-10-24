بوتين: تطوير العلاقات مع الجانب الأفريقي أولويات روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تطوير العلاقات مع الجانب الأفريقي ضمن أولويات موسكو، مشيرا إلى عقد اتفاقات خلال القمة الأفريقية - الروسية تساعد على تنمية العلاقات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عقد في ختام القمة الأفريقية – الروسية، الخميس، والتي تعقد للمرة الأولى في مدينة سوتشى الروسية، بمشاركة أكثر من 40 دولة.

وقال الرئيس بوتين: عقدنا اتفاقات أثناء القمة تساعد على تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول أفريقيا في الناحية العلمية والتكنولوجية، خاصة أن تطوير العلاقات مع الجانب الأفريقي ضمن أولوياتنا.

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وأضاف:" لقد شاركنا في تشييد العديد من البنى التحتية ومحطات الكهرباء في أفريقيا، وندعم التوجهات الأفريقية بنشر الأمن في المنطقة".

ومن جانبه، أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تقديره للجهد الكبير الذي بذلته روسيا، والدول المشاركة من الاتحاد الأفريقي لإنجاح القمة الأفريقية- الروسية.

وقال الرئيس المصري، خلال القمة ركزنا على قضايا السلم والأمن وتحقيق النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة في القمة الأفريقية- الروسية.

وأضاف، " أن البيان الختامي للقمة الأفريقية-الروسية يحث على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".