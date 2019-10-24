القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس اللبناني ميشال عون "إن الذهنية الطائفية هي الأساس وراء كل مشاكل لبنان".
وأضاف عون، في كلمة للشعب اللبناني، الخميس، هي الأولى منذ اندلاع الحراك الشعبي المستمر منذ 7 أيام، "أن لبنان يحتاج إلى تعاون جميع الأطراف في الحكومة من أجل الإصلاحات".
وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه "رغم كل الصعوبات حققنا تقدما في مجالات كثيرة، لكنها ليست كافية".
وتابع: "هناك عراقيل كثيرة أمام طريق الإصلاح.. أحتاج لتعاون الحكومة ومجلس النواب لتحقيق خطط الإصلاح".
وشدد الرئيس اللبناني على ضرورة عودة الأموال المنهوبة للشعب، وقال إن "كل من سرق المال العام يجب أن يُحاسب، فلنكشف كل حسابات المسؤولين".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اللبناني يتوجه بكلمة إلى المتظاهرين في الساحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.