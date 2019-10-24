الرئيس اللبناني يتوجه بكلمة إلى المتظاهرين في الساحات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس اللبناني ميشال عون "إن الذهنية الطائفية هي الأساس وراء كل مشاكل لبنان".

وأضاف عون، في كلمة للشعب اللبناني، الخميس، هي الأولى منذ اندلاع الحراك الشعبي المستمر منذ 7 أيام، "أن لبنان يحتاج إلى تعاون جميع الأطراف في الحكومة من أجل الإصلاحات".

وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه "رغم كل الصعوبات حققنا تقدما في مجالات كثيرة، لكنها ليست كافية".

وتابع: "هناك عراقيل كثيرة أمام طريق الإصلاح.. أحتاج لتعاون الحكومة ومجلس النواب لتحقيق خطط الإصلاح".

وشدد الرئيس اللبناني على ضرورة عودة الأموال المنهوبة للشعب، وقال إن "كل من سرق المال العام يجب أن يُحاسب، فلنكشف كل حسابات المسؤولين".