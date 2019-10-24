"العين الإخبارية" تنقل مسيرة عربية - كردية في القامشلي ضد تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا، مسيرة جماهيرية أمام مفوضية الأمم المتحدة في المدينة، وذلك ردا على العدوان التركي وممارساته.

كما ندد المشاركون باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً في مدينة سري كانيه "رأس العين"، واختراق النظام التركي للاتفاقية الموقعة بين الجانبين التركي والروسي بغرض وقف إطلاق النار، وتسيير دوريات روسية على الحدود التركية السورية.

"العين الإخبارية" رصدت المسيرة وشعاراتها الداعية إلى محاسبة تركيا، والدعوة إلى الوحدة العربية والكردية ضد التغيير الديموغرافي في المنطقة.