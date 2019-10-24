إصابة 5 من عناصر الجيش التركي في مدينة رأس العين شمالي سوريا

أصيب 5 أفراد من الجيش التركي، الخميس، في منطقة رأس العين الحدودية أثناء تصدي قوات سوريا الديمقراطية لهجوم شنته قوات أردوغان.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن 5 من أفراد الجيش أصيبوا في منطقة رأس العين الحدودية السورية.

وأكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أن القوات التركية مستمرة في خروقاتها بشن هجمات على مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا رغم إعلانها انتهاء العمليات العسكرية.

وطالب مظلوم عبدي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس، الجهات الضامنة لوقف إطلاق النار بالاضطلاع بمسؤولياتها في وقف العمليات العسكرية لتركيا شمال شرقي سوريا.

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من جانبه، أفاد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي بأن القوات التركية تهاجم قرى المناجير والأسدية في مدينة رأس العين بكل أنواع الأسلحة الثقيلة، وقال: "لنا كامل الحق في الدفاع عن أنفسنا".

وأضاف مصطفى بالي، في تغريدة على "تويتر"، أن تركيا مسؤولة عن انتهاك وقف إطلاق النار، و"نحث الولايات المتحدة على التدخل لوقف العدوان التركي على شمال شرقي البلاد".

وبدأت القوات التركية هجوما عسكريا، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وفي السابع عشر من الشهر الجاري أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أنه تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وأنقرة لوقف إطلاق نار مؤقت في شمال شرقي سوريا، وإيجاد حل مناسب للمنطقة الآمنة.

ويقضي الاتفاق بين موسكو وأنقرة بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية لنحو 30 كيلومترا عن طول الحدود التركية البالغ 440 كيلومترا.

كما ينص الاتفاق على أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية بـ"تسهيل انسحاب" عناصر وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من منطقة تمتد حتى عمق 30 كلم على الحدود بين سوريا وتركيا.