السودان يتطلع لتنفيذ اتفاقياته العسكرية مع روسيا

أعرب رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع روسيا وتنفيذ الاتفاقيات العسكرية والدفاعية الموقعة بين الخرطوم وموسكو.

وأضاف البرهان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، الخميس، أن "السودان ينتظر اعتماد هذه الاتفاقيات من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن ثم العمل بها لإصلاح المؤسسة العسكرية السودانية وتطوير مقدراتها".

والتقى البرهان، الأربعاء، مع بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية المقامة في مدينة سوتشي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم موسكو للسودان لعبور المرحلة الانتقالية.

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وأوضح أن "السودان وروسيا لديهما اهتمامات مشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمار والتعاون والتنسيق في المحافل الدولية".

ولفت إلى أن "العلاقات السودانية الروسية عمرها أكثر من 60 عاما، وأن موسكو ظلت على الدوام داعمة للسودان وشعبه وتقف مع الحق، خاصة فيما يتعلق بإصلاح المؤسسات الدولية".

وشكر البرهان الرئيس الروسي على دعوته للمشاركة في أعمال منتدى قمة سوتشي، مؤكدا العمل على تطوير العلاقات بين البلدين.

وكان بوتين أعلن، الأربعاء، تقديم الدعم للسودان من أجل تطبيع الوضع السياسي الداخلي في البلاد، داعيا المجتمع الدولي للنظر إلى الوضع في السودان بشكل موضوعي وغير منحاز.

وأشار إلى أن السودان يمر بأهم المراحل السياسية الداخلية عقب التوقيع على الإعلان الدستوري وتشكيل مجلس السيادة والحكومة الانتقالية، بوصفها خطوات أولى لوضع البلاد على طريق التنمية المستدامة.