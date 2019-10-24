قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إن تركيا ستستخدم حقها في سحق مقاتلين أكراد لم ينسحبوا من "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا بموجب اتفاق هدنة مع الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق اليوم اتهمت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد تركيا بشن هجوم استهدف ثلاث قرى في شمال شرق سوريا رغم الهدنة لكن روسيا قالت إن الاتفاق المبرم هذا الأسبوع ينفذ بسلاسة.
وقال أردوغان إن تركيا ستنفذ خططها من الهجوم إذا لم تنسحب وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة الحدود وفقا لاتفاق مع روسيا. وانتقد زعماء العالم الذين يجتمعون مع قادة وحدات حماية الشعب الكردية قائلا إن مثل هذه الخطوات تعطل الحرب ضد الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: تركيا ستسحق المسلحين الأكراد المتبقين في المنطقة الآمنة بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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