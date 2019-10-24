أردوغان يهدد بإستئناف الهجمات ضد الأكراد شمال سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإستئناف الهجمات ضد الأكراد في شمال شرق سوريا، إذا لم ينسحبوا فق الإتفاق مع روسيا .



وقال إن تركيا ستستخدم حقها في سحق مقاتلين أكراد لم ينسحبوا من "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا بموجب اتفاق هدنة مع الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية إصابة 5 جنود في منطقة رأس العين في هجوم للمقاتلين الأكراد.

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ورفضت قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، العرض الروسي بالانسحاب من مناطق في شمال سوريا، مقابل وقف العدوان التركي، بحسب ما نقل المرصد السوري عن مصادر قيادية في قسد.

وأوضح المرصد أن قيادة "قسد" رفضت العرض الروسي بانسحاب قواتها من الحدود أو فتح المجال لهجوم تركي، واعتبرت ذلك "ابتزازا مرفوضا بشكل قاطع، ولا يتناسب مع حجم ودور روسيا كدولة عظمى وفاعلة في الملف السوري".

كما أكدت القوات الكردية أن عناصرها معنيون بالدفاع عن الحدود والشعب السوري مهما كان الثمن، وأن المشكلة تكمن في الإطار السياسي الذي يجب أن تلعب روسيا فيه دورا فاعلا لإيجاد حل سياسي.

واتهمت قوات سوريا الديمقراطية تركيا بشن هجوم استهدف ثلاث قرى في شمال شرق سوريا رغم الهدنة لكن روسيا قالت إن الاتفاق المبرم هذا الأسبوع ينفذ بسلاسة.