شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية .. القبض على مقيم هندي تعمد تصوير موظفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية من القبض على مقيم آسيوي تعمد تصوير موظفة والتحرش بها .

وقال موقع سبق السعودي، أن الجهات الأمنية قبضت على مقيم آسيوي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتصوير نفسه حاملاً معه وردة ويتعمد تصوير موظفة. وبحسب الموقع، كان مقطع الفيديو قد تم تداوله مع مطالبات بالقبض على المقيم؛ لما أظهر من إشارات للتحرش بالموظفة.

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