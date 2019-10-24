تفاصيل القبض على 3 طلاب مصريين «دخنوا المخدرات» داخل مدرسة ثانوية بالكويت

الموجز

في واقعة مؤسفة، سلّم مساعد مدير مدرسة ثانوية بالكويت ثلاثة طلاب مصريين إلى رجال الأمن، بعدما ضبطهم في حال غير طبيعية داخل مدرستهم الكائنة في منطقة السالمية، وتبين أنهم تعاطوا مادة مخدرة.

3 طلاب مصريين

القت قوات الأمن الكويتية، القبض على 3 طلاب مصريين، بعد تعاطيهم المخدرات داخل المدرسة الثانوية بمنطقة السالمية في الكويت.

اختلوا بمكان منعزل

وقالت صحيفة “الراي” الكويتية، إن الطلاب الثلاثة اختلوا في مكان منعزل داخل مدرستهم، وراحوا يدخنون مادة مخدرة مجهولة، وفي أثناء ذلك، لاحظ مساعد مدير المدرسة دخانًا منبعثًا من مكان منعزل، فتوجه إلى المكان بخطوات حذرة وفوجئ بالطلاب خارج نطاق التغطية وإلى جانبهم كيس يحتوي على بقايا مادة مخدرة كانوا يدخنونها، وأخذهم إلى مكتبه.

مدير المدرسة يتواصل مع الأمن

وعلى الفور سارع المدير المساعد بالمدرسة، بالاتصال على عمليات وزارة الداخلية، وطلب إرسال دورية إلى المدرسة، وعلى الفور تمت إحالة البلاغ إلى مديرية أمن منطقة حولي فتم توجيه رجال الدوريات إلى المكان، وقام مساعد المدير بتسليم الطلاب والكيس الذي ضبطه بحوزتهم إلى رجال الأمن، وجرت إحالتهم إلى قسم شرطة السالمية- حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

بيانات أولياء أمورهم

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وأضاف مصدر أمني للصحيفة الكويتية، أن رجال الأمن حصلوا على بيانات أولياء أمورهم لاستدعائهم إلى قسم الشرطة، لاستكمال قضية الأبناء الذين سقطوا في مستنقع التعاطي، وأحالوا بقايا الممنوعات التي كانت في الكيس إلى الأدلة الجنائية لتحليلها ومعرفة نوعية المادة التي تم تعاطيها داخل أسوار المدرسة.

متابعة أولياء الأمور لأبنائهم الطلبة

وشدد المصدر، على ضرورة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم الطلبة، وتحذيرهم من رفقاء السوء، لافتًا إلى ضرورة إبلاغ عمليات وزارة الداخلية عن أي حالات تعاطٍ بين صفوف الطلبة للتعامل معها، حتى لا تتفشى المخدرات داخل المؤسسات التعليمية.

مواد مخدرة مجهولة

الطلاب الثلاثة، ووفق ما نقله مصدر مطلع لـ«الراي» الكويتية، اختلوا في مكان منعزل داخل مدرستهم، وراحوا يدخنون مادة مخدرة مجهولة، وفي أثناء ذلك، لاحظ مساعد مدير المدرسة دخاناً منبعثاً من مكان منعزل، فتوجه إلى المكان بخطوات حذرة وفوجئ بالطلاب خارج نطاق التغطية وإلى جانبهم كيس يحتوي على بقايا مادة مخدرة كانوا يدخنونها، وأخذهم إلى مكتبه.

دورية إلى المدرسة

المدير المساعد، سارع إلى الاتصال على عمليات وزارة الداخلية وطلب إرسال دورية إلى المدرسة، وعلى الفور تمت إحالة البلاغ إلى مديرية أمن حولي فتم توجيه رجال الدوريات إلى المكان، وقام مساعد المدير بتسليم الطلاب والكيس الذي ضبطه بحوزتهم إلى رجال الأمن، وجرت إحالتهم إلى مخفر السالمية.

وأفاد المصدر بأنه «في وقت حصل الأمنيون على بيانات أولياء أمورهم لاستدعائهم إلى المخفر، لاستكمال قضية الأبناء الذين سقطوا في مستنقع التعاطي، أحالوا بقايا الممنوعات التي كانت في الكيس إلى الأدلة الجنائية لتحليلها ومعرفة نوعية المادة التي تم تعاطيها داخل أسوار المدرسة».

ونوّه المصدر إلى ضرورة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم الطلبة وتحذيرهم من رفقاء السوء، لافتاً إلى ضرورة إبلاغ عمليات وزارة الداخلية عن أي حالات تعاطٍ بين صفوف الطلبة للتعامل معها، حتى لا تتفشى المخدرات داخل أسوار المؤسسة التعليمية.