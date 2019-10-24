شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن خفض فائدة بيع شركة للسلع المعمرة لأعضاء النقابة إلى 12% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطبت إحدى شركات التوزيع والتجارة، نقابة الصحفيين بقرارها خفض فائدة المشتريات للزملاء أعضاء النقابة إلى 12% من 14%، وذلك للتقسيط على 12 شهر، وخفض قيمة الفائدة إلى 28%، للتقسيط على 24 شهرًا.

وكانت نقابة الصحفيين، وقعت بروتوكول تعاون مع إحدى شركات التجارة والتوزيع مع نقابة الصحفيين، ونص البروتوكول الذي تم توقيعه على تقديم عرض مميز للصحفيين لبيع جميع أنواع السلع المعمرة بالتقسيط المريح، وبدون مقدم مع منح الصحفيين فترة سماح شهرين قبل سداد القسط الأول.

ومن جانبه قال حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف العام على البروتوكول، إن العرض المقدم من الشركة يشمل جميع أعضاء نقابة الصحفيين بالقاهرة وفرع الإسكندريه وجميع اللجان الفرعية بالمحافظات.

Advertisements

كما يشمل العرض جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة، مؤكداً أن جميع المشتريات بالتقسيط وبدون مقدم نهائياً وبضمان بدل التدريب والتكنولوجيا.

وأشار الرمحي ،إلى أن العرض يشمل شراء جميع السلع من الشركة بالتقسيط على 12 شهر بدون مقدم وبفائدة 14%، مشيراً إلى أن سعر الفائدة للمواطن العادي هي 25% إلا أن الشركة منحت الصحفيين تخفيضاً على سعر الفائدة بلغ 11% ليتم البيع للصحفيين بفائدة 14% فقط.

وأكد حماد الرمحي ، أن العرض المقدم من الشركة يشمل إعفاء الصحفيين نهائياً من رسوم الإستعلام والتي تقدر بنحو 100 جنيه، كما أن عملية البيع تتم مباشرة ومن خلال فروع الشركة على مستوى الجمهورية بدون أى اجراءت استعلام سواء في عنوان العمل أو السكن.