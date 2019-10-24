شكرا لقرائتكم خبر عن طباعة 500 نسخة من القواعد والمعايير المهنية لتوزيعها على الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، من طباعة 500 نسخة من القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأكواد، لتوزيعها على القنوات الفضائية والإعلاميين خلال الأيام القادمة.

وكان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد أن هناك التزامًا كبيرًا من قبل الشاشات بالمعاييرالإعلامية وضوابط عمل برامج التوك شو والدينية والرياضية والتى أقرت من قبل المجلس ، مضيفا فى تصريحات صحفية ، أن المجلس مرن فى تطبيق هذه الضوابط، وأن تطبيق المعايير ساهم فى تقليل حجم المخالفات التى كانت ترتكب على الشاشات، مشيرًا إلى أن المعايير الإعلامية تضمن حقوق المجتمع والمشاهد وتحمى حقوق الملكية الفكرية.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدر لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمهنية بأصول المهنة والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقه بمحتواها.