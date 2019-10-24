شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية يوجه قيادات حزبه بالاستعداد للانتخابات المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة زمان التركية المعارضة أن كمال كليجدار أوغلو ، زعيم المعارضة ، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ، طالب القيادات في حزبه أن يكونوا على أهبة الاستعداد مع تزايد احتمالات عقد انتخابات مبكرة.

ودعا كليجدار أوغلو ، نواب حزبه لإجراء زيارات للمدن والبلدات للتواصل مع المواطنين استعدادًا للانتخابات المبكرة التي قد تتجه لها البلاد خلال الفترة المقبلة.

وطالب كليجدار أوغلو المسؤولين والقيادات والنواب بحزبه بالنزول إلى الشارع مرة أخرى، عقب الانتهاء من اجتماعات مسودة ميزانية عام 2020 ، وسبق أن قال فى في تصريحات سابقة له قبل أيام، خلال تعليقه على آخر المستجدات المحلية والإقليمية، في الاجتماع المركزي لحزبه، أن هناك احتمالات قوية لعقد انتخابات مبكرة.

الاتجاه ذاته يؤيده دوغو برينتشاك، زعيم حزب الوطن اليساري، حيث قال أواخر الشهر الماضي في تصريح لقناة “CNN” الناطقة باللغة التركية، إن تركيا قد تشهد انتخابات مبكرة في عام 2020، بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

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وكان آخر استطلاع رأي أجاره حزب الخير كشف عن تراجع نسبة تأييد تحالف الجمهور على الرغم من عملية نبع السلام التي أطلقها الرئيس أردوغان ضد الأكراد في سوريا بغرض حشد المشاعر القومية التركية ودفع القوميين إلى دعم التحالف القومي-الإسلامي.

يشار إلى أنه كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية التركية الثالث من نوفمبر 2019 لكن الرئيس التركي رجب أردوغان أعلن في 18 أبريل عن تقديم تاريخ الانتخابات إلى 24 يونيو.