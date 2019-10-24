شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة الحريات يطالب بسرعة إصدار قانون تغليظ عقوبة التعدى على المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور أحمد شوقى، عضو مجلس نقابة الأطباء الفرعية بالقاهرة، مقرر لجنة الحريات، مجلس النواب بسرعة إصدار قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشأت الصحية، والإطباء الإداريين بالمستشفيات، فى حال تعرض أطباء للاعتداء أثناء عملهم، بعمل مذكرة تفصيلية بجميع ملابسات وقائع الاعتداءات، بحيث تضم أقوال الأطباء المعتدى عليهم و شهود الواقعة، والتوقيع على أقوالهم بالمذكرة.

وأضاف شوقى، فى بيان،: كما يتم إصدار تقرير طبى بالإصابات، ومذكرة بالتلفيات و كذلك تفريغ كاميرات المراقبة بالمستشفى، أو المنشأة الطبية للفيديوهات المسجلة لواقعة الاعتداء ليتم تقديمها كدليل إدانة ضد المعتدين إلى النيابة العامة.

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وناشد وزارة الصحة بتوفير جميع المستلزمات الطبية، وأسرة الرعاية المركزة، والحضانات والتي يتسبب نقصانها إلى استياء المرضى وأسرهم، وصب عضبهم على الأطباء و ارتكابهم لجرائم الاعتداءات المتكررة عليهم، مؤكدا حق الأطباء المعتدى عليهم بالتمسك بحقهم الوظيفى والقانونى فى محاكمة المعتدين حتى ينالوا عقابهم القانونى ليكون رادعا لهم.