شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: زيارة الرئيس السيسي لموسكو تكتسب أهمية اقتصادية وسياسية ودولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، بالزيارة الحالية التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى روسيا، لرئاسة القمة الأفريقية الروسية فى سوتشى مشاركة مع الرئيس الروسى بوتين، مؤكدا أنها ذات أهمية اقتصادية وسياسية ودولية كبيرة.

وقال النائب إن الزيارة شديدة الأهمية وتستكمل سلسلة زيارات هامة وقوية قام بها الرئيس السيسى إلى موسكو خلال الفترة الماضية، خصوصا أنه من المتوقع أن تشهد عقد لقاء قمة بين الرئيس السيسى والرئيس الروسى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات والأصعدة، وذلك فى إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجى الموقعة بين البلدين، وكذا الروابط الوثيقة التى تجمع مصر وروسيا، وحرصهما على تدعيم التعاون الثنائى.

ونوه "سليم" إلى القضايا المطروحة على القمة الأفريقية الروسية، وإطلاق المنتدى الاقتصادى الإفريقى الروسى، الذى سيركز على عدد من المحاور لتنمية التعاون التجارى والعلاقات الاقتصادية بين روسيا الاتحادية ودول القارة الإفريقية بحضور الزعماء الأفارقة ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.