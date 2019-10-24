شكرا لقرائتكم خبر عن "علم الدين" يدعو لإعداد قائمة سوداء بمذيعى BBC المنتهكين لأخلاقيات الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، بإعداد قائمة سوداء وإعلانها للعالم بأسماء معدى ومذيعى ومخرجى قناة بي بي سيالمتورطين فى انتهاك أخلاقيات مهنة الإعلام فى تغطية شؤون مصر .

وأضاف علم الدين فى تصريحات له، أن هناك أدلة موثقة بالصوت والصورة علي الكذب والتحريف والتزوير واعتماد الـ BBC علي مصادر ثبت ذكرها وتحليلها، متسائلا لماذا لا نعلمها للعالم ونقدمها كشكول لـofcom وهو جهاز مسؤول عن حكومة وأداء وسائل الإعلام فى بريطانيا ؟.

وتابع:"يمكن أن نقدمها أيضا لمنظمات حقوق الإنسان والتجمعات المسؤولة عن متابعة ممارسات وسائل الإعلام وأخلاقياتها فى العالم"، داعيا كلا من الهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام إلى التحرك وأخذ المبادرة عالميا.