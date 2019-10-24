لبنان: جنبلاط يدعو إلى الإسراع التعديل الحكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أكد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب اللبناني السابق، وليد جنبلاط، تعليقاً على كلمة الرئيس عون، أن أفضل حلّ يكمن في الإسراع في التعديل الحكومي والدعوة لاحقاً الى انتخابات نيابية.

وقال في حسابه عبر "تويتر": "بعد سماع كلمة الرئيس عون، وبما أنّنا في هذا المركب نفسه الذي يغرق، وكوننا نشاطره الخوف من الانهيار الاقتصادي، نجد أنّ أفضل حلّ يكمن في الإسراع في التعديل الحكومي والدعوة لاحقاً الى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي".

وفي أول تغريدة له بعد كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى اللبنانيين، غرّد رئيس الحكومة سعد الحريري في حسابه عبر "تويتر" قائلاً: "اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية، ورحّبت بدعوته الى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي، من خلال الآليات الدستورية المعمول بها".

وكان عون قال في كلمته: "لأن الإصلاح هو عمل سياسي بامتياز، فأصبح من الضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، وطبعاً من خلال الاصول الدستورية المعمول بها".