عرض خاص لطلاب جامعة القاهرة لحضور مسرحية "سحر الأحلام" على مسرح البالون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه تم تخصيص عرضًا فنيًا لطلاب الجامعة لحضور عرض مسرحية "سحر الأحلام" وذلك اليوم الخميس على مسرح البالون.

وأكد الدكتور الخشت، إن الفن من أهم آليات تطوير العقل المصري، مشيرًا إلى أن الجامعة تؤمن بأهمية الفن ودوره في تطوير العقل وبناء الوجدان المصري، مؤكدًا حرص الجامعة على نشر الفنون بين الطلاب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عطا مؤلف ومخرج المسرحية، أن أحداث مسرحية "سحر الأحلام" تدور حول العادات والتقاليد الغربية التي تسللت إلى المجتمع المصري، والتي لا تتناسب مع عاداته وتقاليده الأصيلة التي تميز بها عن المجتمعات الأخرى، وتأثير ذلك على الفن بصفة خاصة وعلى مختلف المجالات بصفة عامة، مشيرًا إلى أن المسرحية من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة الدكتور أسامة زغلول، وإشراف عام الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.