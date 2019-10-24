وزير الدفاع اللبناني: حماية المتظاهرين وفتح الطرق المغلقة محل إجماع سياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - أ ش أ

أكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، أن حماية المتظاهرين وتأمين سلامتهم هو أمر محل إجماع من قبل كافة المسئولين في الدولة، وكذلك الأمر بالنسبة للممتلكات العامة والخاصة وحرية التنقل، مشددا إلى أنه لم يتم إعطاء أية أوامر للجيش بإعادة فتح الطرقات بالقوة.

وقال وزير الدفاع - في تصريحات عقب لقاءه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الخميس- إن الجيش دائما ما يقوم بحماية المتظاهرين السلميين، ولم يتم إعطاؤه أوامر بفتح الطرق المغلقة بالقوة.

وأضاف: "من حق المواطنين التظاهر سلميا، ومن حق الناس أيضا الانتقال بسلام، خاصة وأن عددا من أصحاب النقابات خاصة المزارعين والصيادلة وأصحاب محطات الوقود، يطالبوننا بضرورة فتح الطرق أمام حركة السير لتدبير وتوفير الاحتياجات للناس".

وأشار إلى أن الكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون، واضحة حيال ضرورة تفعيل العمل الحكومي، لافتا إلى وجود أطر دستورية وقانونية حول التعديل الحكومي، وأنه لا يمكن الإقدام على أي عمل خارج إطار الدستور.