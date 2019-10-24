الولايات المتحدة الامريكية ترفع العقوبات عن تركيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان اليوم الأربعاء، رفع العقوبات التي فرضت على وزارتين وثلاثة وزراء أتراك في 14 أكتوبر الجاري، بشكل رسمي.

ويأتي رفع العقوبات بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة سترفع عقوبات فرضها على تركيا، بعد أن أبلغت أنقرة إدارته أن وقف القتال في شمال سوريا ”أصبح دائمًا“.

وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمة له بالبيت الأبيض: ”العقوبات ستُرفع ما لم يحدث شيء لا نرضى به“.