اخبار العالم

الولايات المتحدة الامريكية ترفع العقوبات عن تركيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان اليوم الأربعاء، رفع العقوبات التي فرضت على وزارتين وثلاثة وزراء أتراك في 14 أكتوبر الجاري، بشكل رسمي.

 

 ويأتي رفع العقوبات بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة سترفع عقوبات فرضها على تركيا، بعد أن أبلغت أنقرة إدارته أن وقف القتال في شمال سوريا ”أصبح دائمًا“.

 

وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمة له بالبيت الأبيض: ”العقوبات ستُرفع ما لم يحدث شيء لا نرضى به“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة الامريكية ترفع العقوبات عن تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا