وكالة الطاقة الذرية تطالب بالتوسع في الأدوية المشعة لعلاج السرطان

طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة مرض السرطان، خاصة من خلال إدخال خيارات علاجية جديدة لم تكن متوفرة من قبل، مشيرةً إلى أهمية التركيز على التطورات الجديدة في مجال المستحضرات الصيدلانية المشعة.

وذكرت الوكالة الدولية – في بيان أصدرته من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الخميس – أنه في هذا الإطار، سوف يُعقد يوم الاثنين المقبل في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ندوة

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حول الاتجاهات الجديدة في مجال المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، وتستمر الندوة أربعة أيام، لافتةً إلى أن هذه المستحضرات لها تأثير كبير على تحسين سبل مكافحة مرض السرطان.



وأشارت الوكالة إلى أن المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية – وهي الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مشعة – تُستخدم بكفاءة لعلاج السرطان، وقد ترسخت جذورها في أنظمة الرعاية الصحية في

العديد من أنحاء العالم، ولكنها بدأت الآن في اكتساب المزيد من التقدم في البلدان النامية.



ولفتت إلى أنه يرجع الفضل في جزء من هذا التقدم إلى مشروع تعاون تقني تقوده الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منوِّهةً بأن هذه الأدوية يمكن أن تزيد من متوسط العمر المتوقع للمرضى، ونجح استخدامها بتوسع، خاصة في دول قارة آسيا، ومنها دواء إشعاعي لعلاج أورام الغدد الصماء العصبية وسرطانات المعدة والأمعاء.



وألمحت الوكالة إلى أنه تم إنتاج الدواء بنجاح، وهو الآن قيد الاستخدام السريري، من خلال مؤسسات طبية في الأردن وباكستان وتايلاند وإيران.