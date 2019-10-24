الصحة العالمية تشيد بجهود الإمارات لمكافحة مرض شلل الأطفال

أشاد مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية بالجهود التي تبذلها الإمارات لمكافحة مرض شلل الأطفال والقضاء عليه عالميا.. منوهين بمنتدى "بلوغ الميل الأخير" الذي تستضيفه أبوظبي في 19 نوفمبر المقبل تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس.

ودعا المسئولون - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات بمناسبة اليوم العالمي لمرض شلل الأطفال الذي يصادف 24 أكتوبر من كل عام - إلى ضرورة تضافر الجهود العالمية للحكومات والمجتمع الدولي للوصول إلى عالم خال من مرض شلل الأطفال.



وقال مايكل زافران مدير مبادرة القضاء على مرض

Advertisements

شلل الأطفال العالمية في المنظمة "إن مرض شلل الأطفال معد وقابل للتحول إلى وباء وإذا لم يتم احتواؤه سيكون من الصعب السيطرة عليه"، مضيفًا: "ينبغي القضاء على المرض نهائيًّا حتى لا يعاود الظهور في الدول التي قضت عليه بالفعل".



وأكد أن منظمة الصحة العالمية تعي أن الفشل في تبني مناهج استراتيجية للقضاء على شلل الأطفال يمكن أن يؤدي إلى ظهور مائتي ألف حالة جديدة مصابة بالفيروس الذي يصيب الأفراد كل عام.



من ناحيته سلط حامد جعفري رئيس وحدة القضاء على

مرض شلل الأطفال في شرق المتوسط بالمنظمة بالعاصمة الأردنية عمان، الضوء على جهود الإمارات في القضاء على الأمراض المعدية لاسيما في مناطق النزاعات.. و قال إن جهود و دعم الشركاء مثل دولة الإمارات أمر في غاية الأهمية.



و في تعليقه على حملة الإمارات لمكافحة شلل الأطفال في باكستان أكد جعفري أن دعم الإمارات حاسم بالنسبة للقائمين على عملية التطعيم للوصول إلى الأطفال في مناطق باكستان".



وأوضح أن ذلك يؤكد ما الذي يمكن تحقيقه عندما تعمل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني سويا في إطار قضية مشتركة.

وقال : "لقد أثبت برنامج شلل الأطفال حقا أنه يمكن الوصول إلى كل طفل في ظل وجود إرادة سياسية واجتماعية كافية.. هذه هي طبيعة جهود القضاء على المرض عليك أن تصل إلى كل طفل و إلا فلن تنجح".