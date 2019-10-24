رئيس الحكومة النمساوية المكلف يكثف اتصالاته مع الأحزاب لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد

واصل سباستيان كورتس رئيس الحكومة النمساوية المكلف مشاوراته، اليوم الخميس، مع الأحزاب للتوصل إلى توافق بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.

وقال كورتس -في تصريح اليوم الخميس - إنه عقد اجتماعا مطولا مع رئيسة حزب نيوس بيتي مينل ريزينجر تم خلاله التوافق حول تنسيق التعاون الحزبي، لافتا إلى أن حزب

نيوس أبدى جاهزيته للدخول في مفاوضات حكومية حقيقية .ونوه كورتس على أن التركيز الأكبر سيكون على حزب الخضر ليكون الشريك الثاني في الائتلاف الحكومي مع عدم استبعاد فكرة تشكيل ائتلاف من ثلاثة أحزاب.



وأشار إلى أن المفاوضات الحكومية سوف

تستمر عدة أسابيع على الرغم من وعده السابق بسرعة الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى استمرار وجود بعض الخلافات الجوهرية بين الأحزاب.



ومن جانبها قالت رئيسة حزب نيوس إن مشاركتها في الحكومة مرهونة بتمكينها من إجراء إصلاحات في مجالات التعليم وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى وجود تقارب في برامج الحزب مع حزب الخضر وهو ما يدعم فرص التعاون في الحكومة المقبلة.