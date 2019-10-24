بوتين: الوضع في ليبيا ناجم عن سياسة غير مسئولة لدول حرفت القرار الأممي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الأحداث التي تعيشها ليبيا ناجمة عن سياسة غير مسئولة لعدد من الدول التي حرفت قرار الأمم المتحدة.
وقال بوتين، خلال قمة (روسيا - إفريقيا) بسوتشي، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، "إنه يتابع بقلق شديدالأحداث التي تتطور في ليبيا، لافتا إلى أن ما يحدث الآن هو نتيجة للسياسات غير المسئولة لعدد من الدول التي تصرفت منتهكة القانون الدولي في ليبيا، وحرفت القرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ذاك الوقت".
وتستضيف مدينة سوتشي، يومي 23- 24 أكتوبر الجاري، قمة "روسيا - أفريقيا" برئاسة مشتركة لكل من الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، وكذلك المنتدى "الروسي الأفريقي"، ويشارك في القمة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة إلى جانب رؤساء منظمات إقليمية وغير إقليمية في القارة الأفريقية.
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