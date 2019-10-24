موراليس يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية في بوليفيا

أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس، اليوم الخميس، فوزه في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد مؤخرًا حيث أكد أن الفارق بينه وبين منافسه الرئيسي هو 10 نقاط مئوية، وذلك بعد فرز 98 في المائةمن أصوات الناخبين.
وقال موراليس -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز "الأمريكية- إنه حصل على عدد الأصوات اللازمة لتجنب الدخول في جولة إعادة مع منافسه
من جانبه، أعلن ميسا أنه سيشكل تحالفا للدفاع عن التصويت كما اتهم موراليس بارتكاب عملية احتيال هائلة لإعادة انتخابه لولاية رئاسية رابعة.
يشار إلى أن موراليس يعد الزعيم اليساري الأطول حكما في أمريكا الجنوبية حيث امتدت فترة حكمه إلى أكثر من 13 عاما.
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