وزير الخارجية الأردني يترأس وفد بلاده لقمة دول عدم الانحياز

يترأس وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مندوبا عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وفد بلاده للقمة الـ18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاءفي حركة عدم الانحياز، التي تستضيفها باكو عاصمة أذربيجان، والتي تنطلق أعمالها غدا وتستمر يومين.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن قمة الحركة تنعقد هذا العام تحت عنوان "التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة منسقة لتحديات العالم المعاصر"، وستتبنى القمة 3 وثائق هي البيان الختامي، وإعلان باكو، وإعلان حول فلسطين.
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